दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी (Heat Wave) से राहत मिली है. दिल्ली के कुछ इलाकों में दोपहर ओले गिरे और कई जगहों पर बारिश (Delhi Weather Update) भी हुई. दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के भी कई इलाकों में शाम को बारिश हुई. उधर, मौसम विभाग ने एक बार फिर दिल्ली के कुछ इलाकों (कांझावाला, पश्चिम विहार, द्वारका, पालम, सफदरजंग, वसंत कुंज) के साथ-साथ NCR के (लोनी देहात, बहादुरगढ़, गाजियाबाद और छपरौला) के आसपास 30-40 किमी / घंटा की रफ्तार के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.Also Read - मौसम का बदलता रंग: उड़ीसा-झारखंड-बंगाल में बारिश, कई राज्यों में आंधी- तूफान की चेतावनी, जानिए कहां बरसेंगे बादल...

Baraut (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/cxnyZwFUOY

मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा ट्वीट के अनुसार, ‘ गुरुग्राम, मानेसर, नरवाना, करनाल, राजौंद, जींद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, महम, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, मट्टनहेल, झज्जर, कोसली, रेवाड़ी, बावल (हरियाणा) गंगोह, देवबंद, नजीबाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, कांधला, बिजनौर, खतौली, सकोटी टांडा, हस्तिनापुर, चांदपुर और बड़ोत में अगले 2 घंटे के दौरान बारिश होने की संभावना जताई है. Also Read - ठंडक लेकर आएंगे बादल, अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में होगी झमाझम बारिश, जानिए मौसम का हाल

दिल्ली के रोहिणी, पीतमपुरा और पश्चिम विहार के निवासियों ने दोपहर 2 बजे के करीब ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की सूचना दी. इससे पहले सुबह भारत मौसमविज्ञान विभाग (IMD) ने राजधानी में धूलभरी आंधी, गरज के साथ बारिश होने या ओलावृष्टि के साथ 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने को लेकर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया था. बाद में इस चेतावनी को ‘ऑरेंज’ श्रेणी में तब्दील कर दिया गया था.

दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस साल के सामान्य तापमान से चार डिग्री अधिक था. IMD ने कहा था कि पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ के परिणामस्वरूप, अगले तीन दिनों के लिए राजधानी में बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की गई है.

Delhi | Amid sweltering heat, rain lashes parts of the capital bringing temperatures down giving respite to people pic.twitter.com/ty3GL92DER

