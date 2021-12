Delhi Weather Report: दिल्ली में मौसम अब तेजी से बदलने लगा है और ठंड का मौसम जोर पकड़ने लगा है. शुक्रवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही. मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार की रात में तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और ठंडी हवाओं की वजह से रात काफी सर्द रही. मौसम विभाग के अनुसार, अभी दो-तीन दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ऐसा ही रहेगा. इस दौरान हल्‍का कोहरा छाया रहेगा, वहीं 16 दिसंबर से दिन के वक्‍त तेज हवाएं चलने का अनुमान है और ठंड के और बढ़ने के आसार हैं.Also Read - Delhi-NCR Weather: आज से दिल्ली में छाया रहेगा कोहरा, चलेंगी बर्फीली हवाएं, प्रदूषण में भी आएगी कमी

मौसम विभाग के मुताबिक एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 13 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसकी वजह से 13 से 15 दिसंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद और 14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा/बर्फबारी होने की संभावना है. Also Read - Weather Report: बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड और पहाड़ों की खूबसूरती, दिल्ली पर अब भी लगा है 'खराब श्रेणी' के प्रदूषण का दाग

विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग-अलग स्थानों पर हल्की/मध्यम वर्षा की गतिविधि की संभावना है. अगले 2-3 दिनों के दौरान सुबह के समय उत्तर पश्चिम भारत और ओडिशा के कुछ हिस्सों में अलग-अलग हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा होने की संभावना है. Also Read - Weather Report: कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी, खिले सैलानियों के चेहरे, दिल्ली सहित मैदानी राज्यों में भी बारिश | Watch Video

Last night was the coldest in Delhi with the temperature plummeting to 8.3 degrees Celsius. It was the coldest night of this season till now: IMD (India Meteorological Department) pic.twitter.com/yluJAS0WSS

— ANI (@ANI) December 11, 2021