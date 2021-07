Delhi Weather Update: मानसून के बादल दिल्ली-एनसीआर में आते हैं लेकिन बिना बरसे रूठकर चले जाते हैं. मॉनसून के आगमन को लेकर रोज दिल्लीवासियों को तारीख पर तारीख मिल रही हैं और झमाझम बारिश का लोगों का इंतजार लंबा होता जा रहा है. इसे देखकर यही लगता है कि अब मौसम विभाग भी इस बार मानसून का मिजाज समझने में नाकाम है. पिछले 20 दिनों में मौसम विभाग कई बार मानसून की तारीखों की घोषणा कर चुका है, लेकिन मानसून दिल्ली-एनसीआर से अबतक दूर है.Also Read - हिमाचल में मॉनसून का रौद्र रूप, धर्मशाला में सड़कों पर सैलाब, बादल फटने से यूं बह गईं गाड़ियां, देखें Photos

मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक के जेनामनी ने आज भी बताया कि मानसून ने राजस्थान के अधिकांश हिस्सों और पंजाब के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है. दिल्ली के लिए भी स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. Also Read - Weather Latest Update: दिल्ली में जमकर बरसेंगे बदरा, उत्तर भारत में आज भारी बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

Monsoon has covered most parts of Rajasthan and some parts of Punjab. For Delhi, conditions continue to remain favourable & we’re monitoring situation. Monsoon is active in Peninsular India, parts of North India, including U’khand & Himachal Pardesh: K Jenamani Sr scientist, IMD pic.twitter.com/C0VHESwjO1

— ANI (@ANI) July 12, 2021