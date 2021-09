Delhi Rains: देश की राजधानी दिल्ली में हुई भारी बारिश ने सितंबर महीने का 19 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. दिल्ली में बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 24 घंटों में 112.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जो 19 वर्षों में सितंबर में एक दिन में हुई सबसे अधिक वर्षा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी दी. राजधानी में 13 सितंबर 2002 को 126.8 मिमी बारिश हुई थी. अब तक इस महीने में सबसे अधिक 172.6 मिमी बारिश 16 सितंबर 1963 को हुई थी.Also Read - Weather forecast for Sept.: इस पूरे माह जमकर होगी बारिश, कई जगहों पर कहर बनकर टूटेंगे बादल

भारी बारिश से चाणक्यपुरी में दूतावास के इलाकों समेत कई क्षेत्र जलमग्न हो गए और वहां घुटनों तक पानी भर गया तथा शहर के कई हिस्सों में यातायात बाधित हुआ. शहर में सुबह साढ़े आठ बजे से महज तीन घंटों में 75.6 मिमी बारिश हुई. IMD के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में हर साल सितंबर में औसतन 125.1 मिमी बारिश होती है. इसका मतलब है कि दिल्ली में इस महीने के पहले दिन ही, पूरे महीने की बारिश हो गई. Also Read - Delhi Traffic Latest Updates: भारी बारिश से चरमराई दिल्ली की ट्रैफिक, इन रूट्स पर निकलने से बचें

Delhi: Waterlogging reported in Munirka following rainfall today morning

India Meteorological Department (IMD) has issued orange alert for the national capital and predicted 'moderate rain/thundershowers with the possibility of heavy rain at isolated places' today pic.twitter.com/0UqBUwao7f

