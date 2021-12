Delhi Weather: दिल्ली में मौसम ने ली करवट ली है. दिल्ली (Rain in Delhi) के कई इलाकों में बारिश हो रही है. बारिश के चलते दिल्ली में ठंड बढ़ने के आसार हैं. दिल्ली में ठंड तो बढ़ सकती है, लेकिन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधर सकती है. इस समय दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में है.Also Read - Weather Alert: शीतलहर से कांप रहा उत्तर भारत, दिल्ली-यूपी-पंजाब-राजस्थान सहित इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम, जानिए

आज शाम में दिल्ली में बारिश वायु प्रदूषण से राहत दिला सकती है. बारिश को लेकर हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने आगाह किया था. मौसम विभाग ने कहा था कि 26 से 28 दिसंबर के बीच दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. 26 दिसंबर को हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की बात कही थी. आज बारिश हो भी रही है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Tughlaq Road pic.twitter.com/oiRxk0EYcw

