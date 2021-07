Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई. पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान दिल्लीवासियों को राहत मिली है. सोमवार को भी पूरे दिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे लेकिन मंगलवार की तड़के बादलों की मेहरबानी से हुई बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है. मॉनसून इस साल दिल्ली में देर से आया और अबतक काफी कम बारिश हुई, लेकिन आज सुबह से ही बादलों का जमावड़ा है और लगता है कि अगले कुछ घंटों तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा.Also Read - MP के 13 जिलों में IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

#WATCH | Early morning showers in the National Capital. Visuals from Connaught Place. pic.twitter.com/fngnKEVNi5

बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को तेज बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन राजधानी दिल्ली में आसमान में बादलों ने डेरा जमाए रखा और कुछ देर के लिए केवल हल्की बूंदाबांदी हुई और उमस और बढ़ गई. मंगलवार को भी विभाग ने दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है.

Thunderstorms with moderate to heavy intensity rain would continue to occur over many places of South-West Delhi, New-Delhi (Lodi road), East-Delhi, Shahdara, Preet Vihar, Central Delhi, NE-Delhi, South Delhi, Southwest-Delhi, Gurugram, Manesar: Indian Meteorological Department

