Delhi Weekend Curfew Ends: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों में से कुछ प्रतिबंधों को आज हटाने का फैसला किया है, जिसमें दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है. इसके अलावा अब 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति दे दी गई है. दुकानों को खोलने का ऑड-इवन सिस्टम खत्म कर दिया गया है. रेस्टोरेंट और बार अब 50 फीसदी क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे. वहीं शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे. लेकिन अभी स्कूलों को खोलने पर फैसला नहीं लिया गया है. स्कूलों को खोलने पर विचार डीडीएमए की अगली बैठक में होगा.Also Read - Delhi में कोरोना पाबंदियों में मिलेगी ढील? DDMA की बैठक आज; Weekend Curfew, सिनेमा और रेस्तरां पर फैसला संभव

कोरोना के घटते मामलों के साथ ही दिल्ली में प्रतिबंधों को कम करने की लगातार मांग हो रही थी. ऐसे में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को अहम बैठक बुलाई थी. बैठक में वीकेंड कर्फ्यू हटाने समेत कुछ पाबंदियों को कम करने का फैसला किया गया है. हालांकि, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. Also Read - अच्छी खबर! दिल्ली में बीते दो हफ्तों में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या में 50% से ज्यादा की कमी, बीते 24 घंटे में 7498 नए केस

Delhi | Weekend curfew,odd-even for shops to go. Night curfew to continue.Schools’ opening to be taken up in next DDMA meet.Weddings to be held with max 200 people or 50% capacity. 50% capacity for bars, restaurants&cinema halls. Govt offices to operate with 50% capacity: Sources

