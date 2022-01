Delhi Weekend Curfew: दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की विभिन्न लाइनों पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी ट्रेनों का संचालन होगा. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होगी. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने मंगलवार को कहा था कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सप्ताहांत पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है. वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत सप्ताहांत (8-9 जनवरी) का कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोविड को फैलने से रोका जा सके. उसने कहा, इस दौरान येलो लाइन (हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली) और ब्लू लाइन (द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा एलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली) पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 15 मिनट रहेगी. डीएमआरसी ने कहा कि सप्ताहांत पर कर्फ्यू के दौरान अन्य सभी लाइनों पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी 20 मिनट रहेगी.Also Read - Delhi Metro News: येलो लाइन पर गुरुवार को ग्रीन पार्क से कुतुबमीनार के बीच इस समय तक नहीं चलेगी मेट्रो

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो ट्रेन सेवा का संचालन सामान्य रूप से होगा. डीएमआरसी ने कहा कि ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार, मेट्रो ट्रेनों में सभी सीटों पर बैठने की अनुमति है, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है. ट्रेनों और स्टेशनों में यात्रियों के प्रवेश पर पाबंदियां जारी रहेंगी और प्रत्येक कोच में 50 यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी. Also Read - Delhi Metro Guidelines: आज से दिल्ली में मेट्रो-बस में सफर करना हुआ मुश्किल, नई गाइडलाइंस से बढ़ी दिक्कतेंं

On all other lines, trains will be available at a frequency of 20 minutes during the weekend curfew. For more details https://t.co/BOosmGXxuv

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) January 5, 2022