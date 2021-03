Delhi, Suicide, Murder, Delhi Crime, Delhi News: देश की राजधानी में उत्‍तर-पश्चिम इलाके में शकूरपुर एक महिला ने आत्‍मघाती कदम उठाया है. महिला ने पहले अपने बच्‍चों की हत्‍या कर दी और फिर सुसाइड कर ली. Also Read - Honor Killing In Rajasthan: प्रेम प्रसंग के कारण पिता ने अपनी ही बेटी को दी खौफनाक सजा, पहले किया अगवा फिर...

दिल्‍ली पुलिस ने बताया कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शकूरपुर इलाके में कल रात एक महिला ने अपने दो बच्चों की हत्या कर दी और फिर आत्‍महत्‍या कर ली. आगे की जांच चल रही है.

A woman killed her two children, died by suicide in the Shakurpur area of northwest Delhi last night; further investigation underway: Delhi Police

— ANI (@ANI) March 5, 2021