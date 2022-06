दिल्ली में एक फाइव स्टार होटल में युवती से रेप का सनसनीखेज वाक्य सामने आया है. यह घटना बीते 3 जून के दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी और पीड़िता का संपर्क डेटिंग ऐप के जरिए हुआ था.Also Read - इस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन में योग कर सकेंगे पर्यटक, मिलेगा ट्रेनर, भारत-नेपाल को करेगी कनेक्ट, जानिए पैकेज

A woman was allegedly raped in a five-star hotel in Delhi’s Dwarka area on 3rd June. The accused & victim came in contact through a dating app. The accused is a resident of Hyderabad & is currently absconding. Police are conducting raids in search of the accused: Delhi Police

