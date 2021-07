नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. वह एक बार फिर तीन साल के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष बना दी गई हैं. अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल और उनकी टीम को “बेहतरीन काम” के मद्देनजर एक और कार्यकाल की मंजूरी दी. इससे पहले स्वाति मालीवाल का दो बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है. ये तीसरा कार्यकाल होगा. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 79 नए मामले और 4 की मौत, राजधानी में अब करीब 800 एक्टिव केस

अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, "दिल्ली महिला आयोग बेहतरीन काम कर रहा है. उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है. मैंने आज मौजूदा आयोग को एक और कार्यकाल की मंजूरी दे दी. स्वातिजी और उनकी टीम को शुभकामनाएं. अच्छा काम करते रहें."

Delhi Commission for Women has been doing an excellent work. Their term comes to an end. I approved another one term for the present Commission today.

Best wishes to Swatiji and her team. Keep doing good work.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2021