दिल्‍ली में एक युवा पहलवान की हत्‍या में मंडोली जेल में बंद ओलंपियन पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार (Wrestler Sushil Kumar) को तिहाड़ जेल (Tihar jail) में शिफ्ट किया गया है. दिल्‍ली की कोर्ट ने सुशील पहलवान की न्‍यायायिक हिरासत बढ़ाकर 9 जुलाई कर दी है. कोर्ट के इस निर्देश के बाद पहलवान सुशील कुमार जेल में ही रहेंगे. Also Read - UP: लव अफेयर में खूनी खेल, प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद की सुसाइड की, मर्डर-ऑनर किलिंग के बीच उलझा केस

दिल्ली की एक अदालत ने यहां छत्रसाल स्टेडियम में एक युवा पहलवान की कथित हत्या के संबंध में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत नौ जुलाई तक बढ़ा दी है. कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। वह हत्या, गैर-इरादतन हत्या और अपहरण के आरोपों का सामना कर रहे हैं. आरोपी के वकील के अनुसार उन्हें मंडोली जेल से तिहाड़ की जेल संख्या दो में भेजा गया है. Also Read - Punjab कांग्रेस में कलह के बीच राहुल गांधी आज अपने निवास पर राज्‍य के विधायकों से मिलेंगे

कुमार ने कथित संपत्ति विवाद को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर चार मई और पांच मई की मध्यरात्रि को स्टेडियम में सागर धनखड़ और उसके दो दोस्तों की पिटायी की थी. बाद में धनखड़ (23) की चोटों के कारण मौत हो गई थी. Also Read - दिल्ली पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का काटा चालान, अचानक लगा दिया था ब्रेक...

पुलिस ने दावा किया कि सुशील कुमार हत्या का ‘‘मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड’’ है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं जिसमें कुमार और उसके साथियों को धनखड़ की पिटायी करते हुए देखा जा सकता है.

सुशील कुमार को 23 मई को उनके साथी अजय कुमार सहरावत के साथ पकड़ा गया. अभी तक वह 10 द‍िन की पुल‍िस ह‍िरासत और 23 दिनों की पुलिस और न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं. घटना के संबंध में सुशील कुमार समेत कुल 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है.

Delhi: Wrestler Sushil Kumar has been shifted from Mandoli jail to Tihar jail

Delhi Police Special Cell arrested Wrestler Sushil Kumar on May 23, in connection with the murder of wrestler Sagar Rana at Chhatrasal Stadium

