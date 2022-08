दिल्ली वजीराबाद गांव में के स्थानीय लोगों ने एक चोर को पानी की मोटर चुराते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने चोर को पकड़कर कर उसका सिर मुंडवा दिया और उसके साथ मारपीट की. इस वाकये के ये फोटोज सामने आईं हैं.Also Read - लश्कर-ए-तैयबा, अल बद्र के लिए टेरर फंडिंग का काम कर रहा मोहम्मद यासीन दिल्ली से अरेस्ट

यह मामला सामने आने पर दिल्ली पुलिस ने चोर का सिर मुंडवाने और उसके साथ मारपीट करने को लेकर स्थानीय लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Locals of Wazirabad village caught a thief red-handed, accusing him of stealing a water motor. They beat him up & shaved his head. Legal action under various sections of IPC has been initiated against the alleged persons in this regard: Delhi Police

(Pics from the viral video) pic.twitter.com/AuOOMw1hE2

