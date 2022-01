नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली (Delhi) और एनसीआर (NCR) में शनिवार दिनभर हुई बारिश (Rain) का असर यहां की वायु गुणवत्ता (Air Quality) पर पड़ा है. राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता ‘संतोषजनक श्रेणी’ में दर्ज की गई है. एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च (SAFAR) इंडिया के आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 90 दर्ज किया गया.Also Read - CDS बिपिन रावत की मौत के बाद हुई कैबिनेट मीटिंग के वीडियो से पाकिस्‍तान में हुई थी छेड़छाड़, स‍िखों को भड़काने की कोशिश

ज्ञात हो कि कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में AQI 400 के स्तर से काफी ऊपर बना हुआ था. शून्य और 50 के बीच एक एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच एक्यूआई 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' तथा 401 और 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली और एनसीआर (गाजियाबाद, बहादुरगढ़, नोएडा) में रविवार तड़के हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही रविवार तड़के इन इलाकों में बारिश हुई. पिछले लगभग 30 घंटों के दौरान हुई बारिश के कारण इन इलाकों में ठंड़ बढ़ने का अनुमान भी है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from GT Karnal road pic.twitter.com/lwYriYAhwu

— ANI (@ANI) January 9, 2022