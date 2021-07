Gaffar Market Closed: कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में अनलॉक की शुरुआत हो गई है. धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है. दिल्ली में भी लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि सरकार सभी बड़े बाजारों पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं. दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर कई बाजारों को बंद भी किया जा चुका है.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में कम हो रहा कोरोना का कहर! बीते 24 घंटे में 12,481 नए मामले- पॉजिटिविटी रेट 17.76% पर पहुंचा

इन सबके बीच शुक्रवार को दिल्ली में मोबाइल के सबसे बड़े बाजार गफ्फार मार्केट (Gaffar Market) नाईवाला मार्केट (Naiwala Market) को 11 जुलाई की रात 10 बजे तक बंद कर दिया है. इसके साथ-साथ रोहिणी सेक्टर 13 स्थित डीडीए मार्केट को 12 जुलाई तक के लिए बंद किया गया है. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार! बीते 24 घंटे में 12,651 नए मामले- पॉजिटिविटी रेट 20% के नीचे

सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, कोरोना नियमों के उल्लंघन की वजह से गफ्फार और नाईवाला मार्केट को आज रात 10 बजे से 11 जुलाई की रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया. इससे पहले भी लाजपत नगर स्थित सेंट्रल मार्केट और सदर बाजार के रुई मार्केट को बंद किया गया था. Also Read - Lockdown Extended In Delhi: दिल्ली में 3 मई तक क्यों बढ़ाया गया लॉकडाउन? CM केजरीवाल ने बताई यह वजह

Delhi | DDA market in Sector-13 of Rohini shut till 12th July for violation of COVID19 norms

