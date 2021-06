Delhi, Govind Ballabh Pant hospital, Nursing Staff, Malayalam, News: नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल (GIPMER) के चिकित्‍सक निदेशक ने रविवार को कहा कि अस्पताल ने एक दिन पहले जारी अपने उस विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें उसके नर्सिंग कर्मचारियों से मलयालम भाषा में बात नहीं करने को कहा गया था. Also Read - Delhi: शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने PM मोदी को जामा मस्जिद में मरम्मत के लिए लिखा पत्र

चिकित्सा निदेशक डॉ. अनिल अग्रवाल ने कहा, ”इस परिपत्र को वापस लेने का औपचारिक आदेश जल्द जारी किया जाएगा. मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी.” Also Read - एमपी में जूडा डॉक्‍टरों की हड़ताल का 8वां दिन, समर्थन में एम्‍स-दिल्‍ली में प्रदर्शन

जीबी पंत संस्थान गोविंद बल्लभ पंत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के मेडिकल सुपरिंटेंड ने कहा, अस्पताल प्रशासन और दिल्ली सरकार के किसी भी निर्देश या जानकारी के बिना नर्सिंग अधीक्षक द्वारा जारी नर्सिंग स्टाफ को केवल अंग्रेजी या हिंदी में संवाद करने का निर्देश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है. Also Read - अब 18-44 उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के नए नियम, दिल्ली सरकार ने दिया आदेश

बता दें कि अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक ने शनिवार को एक परिपत्र जारी करके अपने नर्सिंग कर्मचारियों को काम के दौरान मलयालम भाषा में बात नहीं करने को कहा था, क्योंकि अधिकतर मरीज और सहकर्मी इस भाषा को नहीं जानते हैं, जिसके कारण बहुत असुविधा होती है.

Circular directing nursing staff to communicate only in English/Hindi issued by Nursing Superintendent without any instructions/knowledge of hospital administration & Delhi government, stands withdrawn with immediate effect: Medical Superintendent, GB Pant Institute pic.twitter.com/LN33sfLp0L

— ANI (@ANI) June 6, 2021