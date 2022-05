Delhi’s Mundka Fire Update, NDRF, Amit Shah: देश की राजधानी दिल्‍ली में मुंडका मेट्रो स्‍टेशन के पास लगी एक कमर्शियल बिल्डिंग में शुकवार शाम 4.45 बजे लगी आग की सूचना के बाद से 30 से अधिक दमकल गाड़ियों को मौके आग बुझाने और लोगों को बचाने का अभियान चलाया, लेकिन जैसे-जैसे वक्‍त बढ़ता गया, मृतकों की संख्‍या का आंकड़ा भी बढ़ता गया. भीषण अग्निकांड में देर रात तक आंकड़ा 27 मौतों का पहुंच चुका है. करीब 60 से 70 लोगों को बचाए जाने की खबर है. केंद्रीय गृह मंत्री ने भीषण अग्निकांड को लेकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को भी भेजा है. एनडीआरएफ की टीम भी देर शाम तक घटनास्‍थल पर पहुंच गई और बचाव कार्य में लगाया. भीषण आग में इससे रेस्‍क्‍यू कर काफी लोगों को बचाया भी जा सका है.Also Read - Delhi Fire Update: मुंडका मेट्रो स्‍टेशन के पास बिल्डिंग में लगी आग, अब तक 27 शव मिले, कई फंसे

Delhi | NDRF team reaches the spot near Mundka metro station where a massive fire broke out in a building, this evening.

“27 bodies have been recovered and 8 injured have been admitted to the hospital,” said Delhi Health Minister Satyendra Jain pic.twitter.com/XjQr1BZTjs

— ANI (@ANI) May 13, 2022