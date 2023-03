Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने आज राउज एवन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सिसोदिया को पांच दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है. ईडी ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की रिमांड सात दिन के लिए और मांगी थी. ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया की दिल्ली के आबकारी विभाग के आलोक श्रीवास्तव से confront कराया है.मनीष सिसोदिया से और पूछताछ करनी है. ईडी ने बताया कि अरविंद, गोपीकृष्ण और संजय गोयल से कॉन्फ्रंट कराया जा चुका है. कुछ तथ्य सामने आए हैं. मोबाइल डेटा रिट्रीव किया है. डेटा बहुत ज्यादा है.. उस पर पूछताछ करनी है. मनीष ने फोन जानबूझकर बदल दिया था. मनीष सिसोदिया ने बताया कि 8 महीने से जो फोन इस्तेमाल कर रहे थे 22 जुलाई 2022 को फोन टूटने पर बदल दिया था. ईडी ने अदालत को बताया कि ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण किया जा रहा है.

ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर पर ms word की फाइल थी, जिस पर GOM की मीटिंग में कमीशन का दर 5 प्रतिशत था लेकिन वो जादुई तरीके से उनके दूसरे ही कंप्यूटर पर मिले जिसमें कमीशन बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया था. ED ने कहा कि दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा से कंफ्रंट करवाना है. ED ने कहा कि अरविंद को नया समन जारी किया है उनसे भी सिसोदिया का सामना करवाना है. ED ने कहा सिसोदिया यह नही बता पाए कि उन्होंने फोन को कहां पर नष्ट किया या नष्ट करने के बाद क्या किया. ईडी ने कहा कि सिसोदिया के क्लॉड से 1.23 लाख ईमेल डंप मिला है . डेटा भी रिट्रीव किया गया है.