Delhi Dengue Update: देश की राजधानी दिल्ली में इस महीने डेंगू के अब तक 900 से अधिक मामले सामने आए हैं. इसके बाद इस साल इस बीमारी के मामलों की कुल संख्या 1,876 हो गई है. दिल्ली नगर निगम की तरफ से मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. दिल्ली में इस साल मलेरिया के 194 और चिकनगुनिया के 38 मामले दर्ज किए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार 12 अक्टूबर तक डेंगू के मामलों की संख्या 1,572 थी. अगले सप्ताह 300 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ ही इस साल 19 अक्टूबर तक दिल्ली में डेंगू के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,876 हो गई.Also Read - दिल्ली में तमिल फिल्मों का एक्टर गिरफ्तार, ठक-ठक गैंग के 3 अन्य बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे

Delhi reported 304 cases of Dengue in the past week.

So far, 1876 cases & no deaths of dengue have been reported, this year. pic.twitter.com/FpUSvrCCmG

— ANI (@ANI) October 25, 2022