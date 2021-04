Digvijaya Singh, COVID-19, Delhi News: देश में कोरोना महामारी के प्रचंड प्रसार के बीच कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह( Digvijaya Singh) भी COVID19 के टेस्‍ट में पॉजिटिव निकले हैं और वह अपने दिल्‍ली स्थित निवास में ही क्वारंटीन हो गए हैं. Also Read - Coronavirus Cases In India: कोरोना का तांडव जारी, 24 घंटे में 2 लाख 17 हजार से अधिक लोग संक्रमित, 1185 लोगों की मौत

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज शुक्रवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं और अपने दिल्ली निवास में क्वारंटीन हैं. Also Read - COVID-19: रणदीप सिंह सुरजेवाला और हरसिमरत कौर बादल कोरोना टेस्‍ट में पॉजिटिव

दिग्विजय सिंह ने मेरी कोविड जांच रिपोर्ट पॉज़िटिव आयी है. फ़िलहाल अपने दिल्ली निवास पर क्वारंटीन में हूं. कृपया इस दौरान मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेशन में रखकर अपनी सेहत से संबंधित सभी सतर्कता बरतें. बता दें कि आज ही कांग्रेस के प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी आज ही ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना से संक्रमित हैं. Also Read - COVID19: कई सरकारी विभागों ने अपने कर्मचारियों को ऑफिस में अटेंडेंस को लेकर दी छूट, पढ़े यहां डिटेल

Congress leader Digvijaya Singh tests positive for #COVID19. He tweets that he is in quarantine at his residence in Delhi. pic.twitter.com/8TeOUgidiX

— ANI (@ANI) April 16, 2021