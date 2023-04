Delhi Metro Update: IPL मैच के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में होगा बदलाव, जानें DMRC का फैसला

Delhi Metro Timing Update: आईपीएल मैचों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. DMRC ने आखिरी ट्रेन की टाइमिंग 30-45 मिनट के लिए बढ़ा दी है. हालांकि यह बदलाव सिर्फ उसी दिन होगा, जिस दिन दिल्ली में मैच खेला जाएगा. ट्रेनों की टाइमिंग (Delhi Metro Timinig Change) हर रूट पर बदलेगी. मालूम हो कि अरुण जेटली स्टेडियम (फिरोजशाह कोटला) वायलेट लाइन पर दिल्ली गेट मेट्रो और ITO मेट्रो के पास है. मैच देखने वाले दर्शक इस स्टेशन का ही इस्तेमाल मैच के दिन करते हैं.

In view of IPL T20 matches which are scheduled as day-night fixtures at Arun Jaitely Stadium, New Delhi, DMRC will be extending its last train timings by about 30-45 min on all Lines (except Airport Line) to enable spectators to reach their destination smoothly. pic.twitter.com/0TGj8MS4v2 — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) April 3, 2023