DMRC Guidelines For Travelling During Night Curfew: कोरोना के कहर के बाद दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है. केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Delhi Night Curfew) रहेगा. यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे. उधर, दिल्ली मेट्रो रेल कोरपोरेशन (DMRC) ने मंगलवार को जरूरी सेवाओं के तहत कार्यरत लोगों के अलावा अन्य यात्रियों को रात 10 बजे से पहले ही अपनी मेट्रो यात्रा पूरी कर लेने की सलाह दी. Also Read - How To Make e-Pass in Delhi: नाइट कर्फ्यू के लिए कैसे बनवाएं ई-पास, यहां जानें प्रक्रिया

डीएमआरसी ने एक बयान में कहा, ‘दिल्ली में आज रात से कर्फ्यू लगाये जाने के मद्देनजर मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं, जैसा कि सरकार का आदेश है. और (जरूरी सेवाओं के) ऐसे यात्रियों का डीएमआरसी और सीआईएसएफ उनके पहचानपत्र से सत्यापन करेगी.’ Also Read - UP Night Curfew: यूपी में भी लगेगा नाइट कर्फ्यू! जानें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से क्या कहा...

DMRC also advises its users, who do not fall in essential category, to complete journey and reach there destination by 10 pm as they are not allowed to travel after 10 pm to 5 am in night in the Metro as per govt order till 30th April 2021 or further orders whichever is earlier. Also Read - दिल्ली: चार मेट्रो स्टेशनों पर कुछ देर के लिए रोकी गई यात्रियों की एंट्री, जानिए वजह

