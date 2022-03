Delhi Metro Latest Update: देश भर में 18 मार्च को होली (Holi 2022) का त्योहार मनाया जाएगा. होली के दिन अगर आप भी दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के सफर की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. होली पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं दोपहर ढाई बजे तक बंद रहेगी. डीएमआरसी (DMRC) की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है.Also Read - Holi 2022 Hair Care: बालों से होली का रंग हटाने के लिए ये हेयर पैक आएगा काम

Holi Update

On Holi (18th March 2022), metro services will not be available till 2:30 PM on all lines of Delhi Metro, including Rapid Metro/Airport Express Line. Services will thus start at 2:30 PM from terminal stations on all lines and will continue normally thereafter.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) March 15, 2022