Delhi Metro Grey Line Update: दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन पर मंगलवार (22 नवंबर) को एक घंटे के लिए ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस दौरान मेट्रो के द्वारका-ढांसा बस स्टैंड खंड पर ‘स्पीड ट्रायल’ होना है. द्वारका और ढांसा बस स्टैंड के बीच पांच किलोमीटर से अधिक लंबी ग्रे-लाइन पर चार स्टेशन हैं.

To undertake speed trials on Dwarka–Dhansa Bus Stand section (Grey Line) for enhancement of speed & overall improvement in quality of train operations, services will not be available b/w Dwarka & Dhansa Bus Stand for 1 hour i.e, from 12:30 pm to 01:30 pm on 22.11.2022 (Tuesday). — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) November 21, 2022