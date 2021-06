दिल्ली में घर घर राशन योजना ‘Door to Door Ration Scheme’ पर केंद्र और केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) आमने सामने हैं. केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद (Union Minister Ravi Shankar Prasad) ने आज शुक्रवार को इस संबंध में आप सरकार को निशाने पर ले लिया. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर घर अन्न की बात कर रहे हैं. ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लीनिक दवा तो पहुंचा नहीं सके. दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है. Also Read - दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान इस 'तकनीक' के बेच रहा था शराब, पुलिस को लगी भनक और...

उन्होंने कहा कि देश के 34 राज्यों और केंद्र ​शासित प्रदेशों ने वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) लागू किया. सिर्फ तीन प्रदेशों असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने इसे लागू नहीं किया. बकौल भाजपा नेता अरविंद केजरीवाल आपने दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू क्यों नहीं किया, आपको क्या परेशानी है? उन्होंने कहा- ये होम डिलीवरी देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन इसके थोड़ा अंदर जाओ तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे ये समझ में आ जाएगा. आप(अरविंद केजरीवाल) अपना प्रस्ताव भेजें या भारत सरकार से जो अनाज जाता है उसी पर खेल खेलेंगे.

केंद्री मंत्री की टिप्पणियों पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने जवाबी हमला किया है. उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, राशन, परीक्षा या वैक्सीन का मसला हो, सभी में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही है. अरविंद केजरीवाल ने गरीब लोगों का राशन घर पहुंचाने की बात कही थी तो आज केंद्रीय मंत्री आकर गाली-गुफ्तार करने लगे. केंद्र इन दिनों कुछ राज्य सरकारों को भला-बुरा कहने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है. भारतीय जनता पार्टी 'भारतीय झगड़ा पार्टी' बन गई है.

मालूम हो कि दिल्ली सरकार की हर घर राशन योजना पर केंद्र का कहना है कि इसके लिए पहले दिल्ली सरकार ने उनका अप्रूवल नहीं लिया था. लिहाजा इसे शुरू नहीं किया जा सकता. मालूम हो कि इस योजना के चलते केजरीवाल सरकार दिल्ली में 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम शुरू कर रही थी.