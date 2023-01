Earthquake in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में आज मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए. रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में करीब तीस सेकंड तक धरती हिलती रही. न्यूज एजेंसी एएनआई ने नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के हवाले से बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जहां आज दोपहर 2.28 बजे 5.8 तीव्रता वाले झटके महसूस किए गए. ये जमीन में करीब दस किलोमीटर नीचे आया था.

बताया गया कि भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर महसूस किए गए हैं. उत्तराखंड में राजधानी देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी झटके महसूस किए. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए.