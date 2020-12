Earthquake of magnitude 6.2 on the Richter scale hit Manila, Philippines at 5:13 am today and Earthquake of magnitude 2.3 on the Richter scale hit Nangloi in Delhi at 5:02 am today: फिलीपींस की राजधानी मनीला में सुबह आज शुक्रवार को सुबह 5:13 रिक्टर पैमाने पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है, वहीं देश की राजधानी दिल्‍ली में भी स्‍थानीय समयानुसार सुबह 5:02 बजे रिक्टर स्‍केल पर 2.3 की तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप के ये हल्‍के झटके दिल्‍ली के नागलोई इलाके में महसूस किए गए. मनीला से अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है. Also Read - Delhi Latest News: CM अरविंद केजरीवाल बोले- दिल्‍ली में फर्स्‍ट फेज में 51 लाख लोगों को वैक्‍सीन दी जाएगी

बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में 8 दिन पहले 16 दिसंबर को गुरुवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. मौसम विभाग के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 4.2 थी. जिसका केंद्र राजस्थान के अलवर में था. मणिपुर में भी रात करीब 10 बजे भूकंप आया था.

Earthquake of magnitude 2.3 on the Richter scale hit Nangloi in Delhi at 5:02 am today: National Centre for Seismology — ANI (@ANI) December 25, 2020



दिल्ली और एनसीआर में 8 दिन पहले 16 दिसंबर को गुरुवार देर रात भूकंप आया. मौसम विभाग के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 4.2 थी. जिसका केंद्र राजस्थान के अलवर में था. मणिपुर में भी रात करीब 10 बजे भूकंप आया था. ममिणुपर के चौराहा चांदपुर इलाके में 3.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था. इस माह के पहले हफ्ते में 2 दिसंबर को दिल्ली-राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी भूकंप के मध्‍यम झटके लगे थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 थी. इस हल्‍के भूकंप का केंद्र गाजियाबाद जिले में था. लॉकडाउन के बाद से अब तक दिल्ली-एनसीआर में 16 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं. अधिकतर आए भूकंपों का केंद्र देश की राजधानी के आसपास ही रहा है.

6 या इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप खतरनाक होता है

रिक्‍टर स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का माना जाता है, जबकि 6 की तीव्रता वाले को शक्तिशाली भूकंप होता है. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है।

क्‍यों आता है भूकंप

भूगर्भ विज्ञान के अनुसार, भूकंप की असली वजह टेक्टोनिक प्लेटों में तेज हलचल होती है, ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग और उल्का प्रभाव की वजह से भी भूकंप आते हैं.