Earthquake: दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई तीव्रता

Delhi-NCR Earthquake: दिल्ली-NCR में मंगलवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए. भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र नेपाल में था. नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई है. बता दें कि बीते 6 घंटों के भीतर नेपाल में यह दूसरा भूकंप है.

Nepal | An earthquake of magnitude 6.3 occurred in Nepal, Manipur at around 1.57 am on Nov 9. The depth of the earthquake was 10 km below the ground: National Center for Seismology Strong tremors from the earthquake were also felt in Delhi pic.twitter.com/YNMRQiPEud — ANI (@ANI) November 8, 2022