Earthquake: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके, देर तक हिलती रही धरती- 6.6 मापी गई तीव्रता

Earthquake: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मंगलवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए. भूकंप की वजह से काफी देर तक धरती हिलती रही. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, अफगानिस्तान में फैजाबाद से 133 किमी दक्षिण पूर्व में भूकंप का केंद्र था. भूकंप के झटके रात करीब 10 बजकर 20 मिनट पर महसूस होने के बाद दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकल आए. जान-माल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है.

दिल्ली के दमकल सेवा का कहना है कि उन्हें शकरपुर इलाके में एक इमारत के झुकने की सूचना मिली है.