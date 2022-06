प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित हवाला लेनदेन के सिलसिले में दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास सहित दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में एक जगह पर छापेमारी की. मिली जानकारी के अनुसार ईडी सुबह सात बजे से ही तलाशी अभियान में जुटी गई थी जोकि कई घंटे तक चली. सत्येंद्र जैन पर हवाला और मनी लांड्रिंग का आरोप है. यह कदम केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा 30 मई को जैन को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद आया है. सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में हैं. उनको इस साल अप्रैल में ईडी द्वारा अकिंचन डेवलपर्स नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने अप्रैल में जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थी.Also Read - विवादित टिप्पणी के बाद नूपुर शर्मा को धमकी मिलने पर दर्ज की गई FIR, तेजी से जांच शुरू

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन के स्वामित्व वाली विभिन्न फर्मों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की गईं. अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वे फर्में थीं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई. Also Read - सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी वाले पत्र को लेकर लॉरेंस बिश्नोई से हुई पूछताछ

The Enforcement Directorate (ED) has been conducting raids at seven locations – six in Delhi and one in Gurugram, including the residence of Delhi's Health and Home Minister Satyendar Jain, in connection with hawala transactions related to a Kolkata-based company.

— ANI (@ANI) June 6, 2022