नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर (Harsh Mander) के दिल्ली से जुड़े परिसरों पर धनशोधन के मामले में छापे मारे हैं.

आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी कि दक्षिण दिल्ली के अधचीनी ,वसंतकुंज और महरौली में स्थित कम से कम तीन परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं . माना जा रहा है कि ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से फरवरी में सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीएसई) के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है. यह संस्थान मंदर चलाते हैं और वह इसके निदेशक भी हैं.

Delhi | Enforcement Directorate is conducting raids at the premises linked to retired IAS officer Harsh Mander, in connection with an alleged money laundering case. Raids being conducted at his residence and office and a children’s home run by him in the city.

