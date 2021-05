Eid Ul Fitr, Punjab, Jama Masjid, delhi, Amritsar, News: वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण मुस्लिम समुदाय आज देश में ईद मना रहा. अधिकतर मुस्‍लिम धार्मिक नेताओं ने समुदाय के लोगों को कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने घरों पर ही नमाज अदा करने की सलाह दी है. आज शुक्रवार को देश में ईद-उल-फितर नमाज को लेकर दो तरह की तस्‍वीर सामने आ रही है. कहीं धार्मिक नेताओं की अपील पर लोग कोविड नियमों का खयाल रख रहे हैं तो कहीं, सोशल डिस्‍टेशिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं. देश की राजधानी दिल्‍ली में जहां कोविड नियमों के पालन के लिए बड़ी संख्‍या में सुरक्षा बल तैनात हैं, वहीं पंजाब की मस्जिद में भीड़ नजर आ रही है. Also Read - कोविड-19 से पीड़ित मरती मां के लिए बेटे ने गाया गाना 'तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई…' पोस्ट पढ़कर लोग हुए इमोशनल

देश की राजधानी दिल्‍ली में जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. दिल्‍ली पुलिस के सीनियर अधिकारी ने कहा कि लोगों ने इस साल अपने घरों में ईदउलफ्र‍ित्र (EidUlFitr) उत्सव की हमारी अपील पर सहमति व्यक्त की है.

Delhi: Security forces deployed outside Jama Masjid

“People have agreed to our appeal of #EidUlFitr celebration at their houses this year,” says ADCP-I Central pic.twitter.com/7k25w6zO79

— ANI (@ANI) May 14, 2021