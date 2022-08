Election Freebies: देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त के वादे को ‘गंभीर मुद्दा’ माना है और कहा कि ये राशि बुनियादी ढांचे के विकास में खर्च होनी चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि पैसे गंवाने और लोगों की भलाई के कामों में संतुलन होना चाहिए. मामले में आप आदमी पार्टी (AAP) ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कल्याणकारी योजना और मुफ्त चीजें देने में अंतर है.Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी के 'काले जादू' वाले कटाक्ष पर भड़के राहुल गांधी, कहा- उन्हें महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिखती?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसे वादों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. करीब बीस मिनट तक चली सुनवाई में चुनावी खैरात पर बैन लगाने की मांग करते हुए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि मामले में फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा. कोर्ट सभी पक्षों के सुझावों के बाद इसपर विचार करेगा. इसके बाद ही कोई फैसला दिया जाएगा. अब मामले में 17 अगस्त को सुनावी होगी. Also Read - Taal Thok Ke: बीजेपी बोली नीतीश कुमार को Zero से Hero हमने बनाया, तो अगल-बगल देखने लगे JDU प्रवक्ता | Watch Video

