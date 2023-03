केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मीटिंग के बाद कृषि भवन से संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गया है. कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ किसान संगठनों के 15 प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई है. नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगे रखी. केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि यह मुद्दे हैं आपके और आप बीच-बीच में आते रहिए. इसी के साथ मंत्री ने किसानों को सब कुछ ठीक करवाने का आश्वासन दिया. कृषि मंत्री कहा कि ओलावृष्टि, बारिश वाली मांग पर सरकार ने ऑलरेडी मुआवजा का ऑर्डर जारी किया हुआ है. अन्य मुद्दों पर उन्हों कहा कि बीच बीच में मिलते रहेंगे, आप आते रहिए. MSP कमेटी को लेकर बात हुई, सहयोग राशि पर बात हुई. 30 अप्रैल को फिर से मीटिंग होगी. जगह बता दिया जाएगा.

कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि कुछ अनसुलझे मुद्दे, अधूरी मांगों के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है. मीटिंग के बाद एक अन्य किसान नेता ने कहा कि हमने ज्ञापन दिया है. किसान नेता ने कहा कि अगर सरकार मजबूर करेगी तो और बड़ा आंदोलन होगा. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) एमएसपी पर कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में ‘किसान महापंचायत’ कर रहा है.