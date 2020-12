Farmers Protest Latest Updates: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे. अरविंद केजरीवाल गुरू तेग बहादुर मेमोरियल के पास दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर से किसानों से मिलकर आंदोलन में शामिल हुए. केजरीवाल ने किसानों के इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक किसानों की सेवा के लिए सेवादार की तरह लगे हुए हैं. मैं यहाँ सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि सेवादार की तरह पहुंचा हूं. Also Read - Farmers Protest In UP: पूर्व सीएम अखिलेश की कन्नौज किसान यात्रा से पहले घर के आसपास का इलाका सील

किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. आज किसानों से मिलने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं. किसानों की मांगें और मुद्दे जायज हैं. हम शुरू से ही किसानों के साथ खड़े हैं. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस नौ स्टेडियम को जेल में बदलना चाहती थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी. जबकि मुझ पर दबाव था.

We support all demands of farmers. Their issue & demands are valid. My party & I have stood with them from the very beginning. At the beginning of their protests, Delhi Police had sought permission to convert 9 stadiums into jails. I was pressurised but didn't permit: Delhi CM https://t.co/qiZsXx0S2v pic.twitter.com/AQmGNeFZxz

