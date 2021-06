Farmers Protest, Singhu border, Delhi Police, Delhi, BKU, Rakesh Tikait, News: दिल्‍ली के सिंघु बॉर्डर पर बीते 10 जून को प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरनास्‍थल की तस्‍वीरें लेने पर दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल ब्रांच में दो एएसआई से मारपीट की गई थी. इस मामले में नरेला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. वहीं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, वो (पुलिसकर्मी) सिविल ड्रेस में होंगे, उनको लगा होगा​ कि चैनल के लोग हैं और हमें गलत तरह से दिखाते हैं. हमारे लोग मारपीट नहीं करते. Also Read - Delhi Monsoon News: दिल्ली में मानसून सामान्य से 12 दिन पहले दे सकता है दस्तक

Two assistant sub-inspectors of Delhi Police's Special Branch were allegedly assaulted by a group of demonstrating farmers after they clicked photos of the protest site at Singhu border on June 10; FIR registered at Narela Police Station

जानकारी के मुताबिक, बीते 10 जून को दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के दो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल की तस्वीरें खींचने के बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह ने उन पर हमला किया था. इसके बाद अब नरेला पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है. वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, हमारे लोग मारपीट नहीं करते. पुलिस और सरकार तो चाहती है कि हम किसानों के साथ पंगेबाजी करें.

वहीं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, वो (पुलिसकर्मी) सिविल ड्रेस में होंगे, उनको लगा होगा​ कि चैनल के लोग हैं और हमें गलत तरह से दिखाते हैं. हमारे लोग मारपीट नहीं करते. पुलिस और सरकार तो चाहती है कि हम किसानों के साथ पंगेबाजी करें.

They (Police) must have been in civil dress & farmers might have mistaken them for channel people (media) who portray their movement in bad light. We don’t engage in violence: BKU leader Rakesh Tikait on farmers allegedly assaulting two policemen for clicking photos on June 10 pic.twitter.com/3g3ZBEoHkx

— ANI (@ANI) June 12, 2021