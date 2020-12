Farmers protest enters 30th day, Security forces have been deployed on Delhi-UP border, PM MODi to to transfer Rs 18000 crore to 9 crore farmer families: देश की राजधानी दिल्‍ली में आज शुक्रवार को यानि 25 दिसंबर को विभिन्‍न राज्‍यों के किसानों का केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन 30वें दिन में प्रवेश हो गया. एक माह से चल रहा आंदोलन, लेकिन अभी तक इसे खत्‍म करने की दिशा में सरकार और आंदोलनकारी नेताओं की बातचीत से कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है. Also Read - Farmers Protest: सरकार ने बातचीत का दोबारा दिया प्रस्ताव, आज दोपहर होगी किसान समिति की बैठक

दिल्‍ली-हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं. वहीं, दिल्‍ली-यूपी बॉर्डर पर सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है और फोर्स तैनात कर दी है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे और 6 राज्‍यों के किसानों से संवाद करेंगे. Also Read - PM मोदी ने अटल बिहार वाजपेयी को किया नमन, कहा- उन्‍होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया

बता दें कि गुरुवार को कल केंद्र सरकार ने किसानों को खत भेजकर बातचीत की अपील की थी. सरकार ने आश्वासन दिया कि वे किसानों से सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करने को तैयार है. वहीं, सरकार की इस अपील पर आज शुक्रवार को दोपहर किसान संगठनों की बैठक सरकार को जवाब देने के लिए फैसला करेंगे. Also Read - Driverless Train: PM मोदी 28 दिसंबर को देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिखाएंगे हरी झंडी, जानें किस रूट पर चलेगी ट्रेन

Farmers protest at Delhi’s borders with Haryana at Singhu and Tikri enters 30th day

Farmer unions on 23rd December wrote to the government urging it not to repeat the “meaningless amendments” which they had earlier rejected and to come up with a concrete proposal in writing pic.twitter.com/39dhvKgyzA

— ANI (@ANI) December 25, 2020