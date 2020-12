Farmers protest Update: देश की राजधानी दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है. किसान नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान संगठनों की मांग है कि इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए. मंगलवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा ही खत्म हो गई थी. 3 दिसंबर यानी गुरुवार को एक बार फिर बैठक होगी. उधर, किसान आंदोलन की वजह से राजधानी दिल्ली में फलों और सब्जियों की कीमतों (Vegetable And Fruit Prices in Delhi) में बुधवार को अचानक उछाल आया है. व्यापारियों ने बताया कि दिल्ली के कई बॉर्डर बंद होने की वजह से कीमतें बढ़ीं हैं. Also Read - Farmers' Protest Latest News: सि‍घूू बॉर्डर पर क‍िसानों का आंदोलन तेज, दिल्‍ली के कई बॉर्डर बंद, भारी ट्रैफ‍िक जाम से लोग परेशान

उन्होंने बताया कि बॉर्डर बंद होने की वजह से फलों और सब्जियों का आना बहुत मुश्किल हो गया है. इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी में इस सप्ताह प्याज की कीमतें फिर से 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं, जबकि आलू की कीमत 50-60 रुपये प्रति किलोग्राम है. मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें भी प्रभावित हुई हैं. Also Read - Farmers Protest Latest News: Delhi-UP Border पर बैरिकेड्स हटाने की कोशिश, सिंघु बॉर्डर पर आंदोलन रहेगा जारी

Delhi: Traders say there is spike in vegetable & fruit prices due to farmers’ agitation. Also Read - Indian Railways Latest News: किसान आंदोलन के चलते रेलवे ने कैंसिल की कई Trains, देखें डिटेल

"Vehicles carrying vegetables are stuck at borders due to protest. It has impacted supply & prices. It'll continue till protest lasts," says a trader.

