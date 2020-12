Farmers protest to continue at Delhi-Haryana Singhu border and farmers try to remove barricading Delhi-UP Border Ghazipur-Ghaziabad देश की राजधानी में Delhi में घुसने के लिए यूपी के आंदोलनरत किसानों ने आज बुधवार को सुबह फिर Delhi-UP के Ghazipur-Ghaziabad बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की है. पिछले तीन दिनों से दिल्‍ली-यूपी सीमा पर किसानों ने कई बार ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं. वहीं, दिल्‍ली- हरियाणा (Delhi-Haryana) की सीमा Singhu border पर भी किसानों का आंदोलन जारी है. Also Read - Indian Railways Latest News: किसान आंदोलन के चलते रेलवे ने कैंसिल की कई Trains, देखें डिटेल

किसान राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका विरोध प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है.

बता दें कि कल मंगलवार को देर रात तक किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार के तीन मंत्र‍ियों के बीच मीटिंग हुई, लेकिन नजीजा नहीं निकल सका है. कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक समिति गठित करने की सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया है. हालांकि, कल यानि गुरुवार को तीन दिसंबर को दोनों पक्ष फिर से बैठक को लेकर सहमत हो गए हैं. किसान संगठनों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जातीं हैं तब तक देश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा.

बैठक में 35 किसान नेताओं ने भाग लिया. बैठक के बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने एक बयान में कहा कि वार्ता अनिर्णायक रही और सरकार का प्रस्ताव किसान संगठनों को स्वीकार्य नहीं है.