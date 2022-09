Delhi News: दिल्ली के करोग बाग इलाके में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कई गाड़ियों को टक्कर मारी है. इसका वीडियो देखकर दिल दहल जाएगा. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कि कैसे ड्राइवर कार को लेकर ओवर स्पीड में भाग रहा था, जिससे ये हादसा हुआ है. वीडियो में एक महिला सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है और एसयूवी कार के गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ देखकर चौंक जाती है.Also Read - दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी पर नया नियम, जाने कैसे चुटकियों में व्हाट्सअप से कर सकते है रजिस्ट्रेशन

ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई, जिसमें दिख रहा है कि एक टोयोटा फॉर्च्यूनर ने सोमवार को दिल्ली के करोल बाग में स्थिर वाहनों की एक श्रृंखला को टक्कर मार दी और एक दोपहिया वाहन चला रहे एक आदमी को लगभग सौ मीटर तक घसीटता लेकर चला गया. घटना दिल्ली के करोलबाग के पदम सिंह इलाके की है. Also Read - कुतुब मीनार की जमीन पर किसका ‘मालिकाना’ हक ? Saket Court में आज होगी सुनवाई | Watch Video

#Delhi | Fortuner rams series of stationary vehicles and drags a man for about 100 meters in #KarolBagh pic.twitter.com/cNgDQWM4wA

— India.com (@indiacom) September 20, 2022