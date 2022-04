दिल्ली के आज़ाद बाज़ार में आज सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. तंग गली में आग की ऊंची लपटों को देख लोग सहम गए लेकिन मौके पर पहुंचे दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका. प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन बिल्डिंग में आग लगी थी. जिसमें से एक ढह गई, राहत की बात ये है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. दिल्ली दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन अभियान के दौरान सिलेंडर फटने से 5 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायल सुरक्षित और स्थिर हैं. आग लगने वाली जगह पर ढही इमारत का मलबा हटाने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को बुलाया गया है.Also Read - DELHI से ऐसे पहुंचें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम, यहां पढ़िये पूरा रूट, 3 मई से खुल रहे हैं कपाट

Delhi | Fire breaks out at a factory in Anand Parvat Industrial Area, 10 fire tenders are present at the spot; 6 fire dept personnel injured in the incident pic.twitter.com/F3ER7eeYRz

— ANI (@ANI) April 9, 2022