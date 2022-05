Tajinder Pal Singh Bagga, DELHI, BJP, AAP, PUNJAB Police, दिल्‍ली: बीजेपी नेता (BJP Leader) तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) की पंजाब पुलिस (Punjab Police) द्वारा गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश का मामला अब पूरे तरह से गर्मा गया है. दिल्‍ली, पंजाब और हरियाणा की सियासत और पुलिस- प्रशासन महकमों में हंगामा मच गया है. ताजा घटनाक्रम में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता ने दिल्‍ली के जनकपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद तत्‍काल कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पंजाब पुलिस के एडीजी हरियाणा के हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, जबकि दिल्‍ली पुलिस तेजिंदर बग्‍गा को वापस ले आई है.Also Read - कोलकाता: अमित शाह ने कहा- बंगाल में भय का माहौल, भाजयुमो कार्यकर्ता की मौत की CBI जांच हो

एएनआई न्‍यूज एजेंसी के मुता‍बिक, बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीत पाल सिंह बग्गा की शिकायत पर दिल्‍ली के जनकपुरी थाने में धारा 452, 365, 342, 392, 295 34 के तहत FIR दर्ज की गई, जिसमें उनके बेटे की गिरफ्तारी से पहले की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी. वहीं, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है. पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी सत्य पाल जैन ने कहा, तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता द्वारा जनकपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि कुछ लोगों ने उनके बेटे को जबरदस्ती उठा लिया. दिल्ली पुलिस को द्वारका कोर्ट से तलाशी वारंट मिला और पता चला कि हरियाणा पुलिस ने उन्हें पिपिली के पास पकड़ा. दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर वापस चली गई, आगे की कार्रवाई की जाएगी. हमने पंजाब पुलिस से किसी को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया है. उन्होंने उसे गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली पुलिस को सूचित नहीं किया और खुद उसे हिरासत में ले लिया. कल सुबह 10 बजे होगी मामले की सुनवाई होगी.

FIR में यह भी कहा गया है कि तेजिंदर बग्गा ने उनसे से आग्रह किया कि वे उसे ले जाने से पहले पगड़ी पहनने दें, लेकिन उन्होंने उसे खींच लिया. प्रीत पाल का कहना है कि उसे शक है कि उसके बेटे को मार दिया जा सकता है और इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि उसकी जान बचाई जाए.

दिल्‍ली FIR में कहा गया है कि पुरुषों का एक समूह हथियार लेकर उनके घर में घुस आए और उन्होंने तेजिंदर को पूछा और जब प्रीत पाल ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया. इसके बाद उन्होंने बग्गा और उसके परिवार की पिटाई कर दी.

भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

