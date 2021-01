Deep Sidhu, Lakka Sadana, violence in Red Fort, violence in Delhi, FIR, Tractor rally, delhi police: देश की राजधानी दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में अभिनेता दीप सिद्धू और ‘गैंगस्टर’से सामाजिक कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना के नाम लिए हैं. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. Also Read - दिल्ली पुलिस के एक्शन के खौफ में रात भर जगते रहे किसान, राकेश टिकैत ने लगाया बिजली काटने का आरोप

दिल्‍ली पुलिस ने कहा, 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा के संबंध में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू और गैंगस्टर लक्का सदाना के नाम भी एक एफआईआर में दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने कहा सिद्धू घटना में शामिल थे.

Names of Punjabi actor Deep Sidhu and gangster Lakka Sadana have also been included in an FIR registered in connection with the violence at Red Fort in Delhi on Jan 26. Sidhu was involved in the incident: Delhi Police

