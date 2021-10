FIR registered Against 32 Tihar Jail officials, former Unitech promoters Ajay Chandra & Sanjay Chandra, Delhi Police, Delhi News: दिल्‍ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भ्रष्‍टाचार निरोधक कानून की विभिन्‍न धाराओं के तहत तिहाड़ जेल के 32 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह कार्रवाई तिहाड़ जेल प्रशासन के अधिकारियों के जेल में बंद यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों संजय और अजय चंद्रा के साथ साठगांठ को लेकर की गई है. दिल्‍ली पुलिस ने आज मंगलवार को तिहाड़ जेल के 32 अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इनके निलंबन की कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है.Also Read - Pakistani आतंकी ने हैरान करने वाले राज उगले, इंडियन पासपोर्ट से विदेश यात्राएं की, दिल्‍ली में पीर मौलाना बनकर घूमा, अब 14 दिन के पुलिस रिमांड पर

FIR registered in Delhi Police Crime Branch under relevant sections of Prevention of Corruption Act after 32 Tihar Jail officials were found to be complicit with former Unitech promoters Ajay Chandra&Sanjay Chandra. Letter sent to Tihar Jail&Home Ministry for action to be taken.

