Delhi latest news: Fire breaks out in a building in ITO area: देश की राजधानी दिल्‍ली में शुक्रवार को सुबह आईटीओ इलाके में स्थित एक बिल्डिंग में आग लग गई. इसकी सूचना मिलते ही तीन आग बुझाने के लिए तीन दमकल गाडि़यां घटनास्‍थल पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं. Also Read - कमर में छिपाए हुए थे 28 करोड़ रुपए का 55.61 किलो विदेशी सोना, दिल्‍ली, लखनऊ में किया जब्‍त

न्‍यूज एजेंसी एनएनआई ने ट्वीट कर बताया, दिल्ली: ITO इलाके की एक इमारत में आग लगी। मौके पर दमकल की लगभग 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.

आईटीओ इलाके में स्थित एक बिल्डिंग में आग की घटना के बारे में अभी विस्‍तृत जानकारी मिलने का इंताजार है.