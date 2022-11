दिल्ली: जूता बनाने वाले फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 25 दमकल गाड़ियां मौके पर

नई दिल्ली: उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में जूता बनाने के एक कारखाने में भीषण आग लग गई. लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवियर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद आग बुझाने का काम जारी है. अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने की सूचना मिली और दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. उन्होंने कहा कि केशव पुरम औद्योगिक क्षेत्र में सी-46 लॉरेंस रोड पर हुई.