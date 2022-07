New Ashok Nagar Fire: दिल्ली ईस्ट के न्यू अशोक नगर में एक इमारत में आग लग गई. आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया है. बताया जा रहा है कि फायर बिग्रेड की पांच गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. घटना स्थल से इसके वीडियो भी सामने आए हैं इसमें देखा जा सकता है कि भयंकर तरीके से लगी हुई है.Also Read - मॉडल से बना ड्रग्स सप्लायर, 1 करोड़ की चरस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार | Watch Video

अब तक 12 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. बचावकर्मी देख रहे हैं कि क्या बिल्डिंग में और भी लोग हैं. मौके पर बचाव कार्य जारी है. बिल्डिंग की पहली मंजिल पर मुख्य रूप से आग लगी, इसके बाद आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई. Also Read - भारत के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वालों के खिलाफ युद्ध तेज करना है: PM मोदी

A fire broke out in a building in New Ashok Nagar area. 4 fire tenders present at the spot: Delhi Fire Service

— ANI (@ANI) July 19, 2022