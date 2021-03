Fire In Delhi Safdarjung Hospital: दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल (Delhi Safdarjung Hospital) के मेन आईसीयू (ICU) में आज अहले सुबह आग लग गई है. आग लगने की खबर फैलते ही भगदड़ मच गई. आग को बुझाने के लिए मौके पर अग्निशमन विभाग (Fire Brigade) की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम चल रहा है. आग लगने बाद 50 से ज्यादा मरीजों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है. घटना में किसी के भी हताहत की अबतक खबर नहीं है. Also Read - Fire In Kanpur Hospital: अस्पताल के ICU में लगी भीषण आग में दो बुजुर्गों की मौत, शीशे तोड़कर निकाले गए मरीज