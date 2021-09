Firecrackers Ban In Delhi: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. आदेश के मुताबिक, कई विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की अंदेशा है और पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे. इससे न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन होगा, बल्कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य मसलों का कारण बनेगा.Also Read - Delhi Firecrackers News: क्या दिल्ली में इस साल दिवाली पर पटाखा जलाने की होगी इजाजत? जानें क्या बोले सीएम केजरीवाल

आदेश में कहा गया है कि वायु प्रदूषण और श्वसन संक्रमण के बीच अहम संबंध को देखते हुए, मौजूदा महामारी संकट की वजह से पटाखे फोड़ना लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है. Also Read - पराली जलाना बंद हो गया है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर: प्रकाश जावड़ेकर

There will be a complete ban on bursting & sale of all kinds of firecrackers up to 1st January 2022 in Delhi: Delhi Pollution Control Committee pic.twitter.com/FzF2Cllmq6

