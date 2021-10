Flower Prices are Soaring: पेट्रोल-डीज़ल (Petrol Diesel Price Hike) की बढ़ती कीमतों और पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश (Heavy Rain) का असर अब अन्न-दाल से लेकर फल-सब्जियों और अब फूलों तक दिखने लगा है. पहले ही पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई आसमान छू रही थी, ऊपर से बारिश के कारण हुए नुकसान ने महंगाई को और भी भड़का दिया है.Also Read - Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोलियम राज्य मंत्री का जले पर नमक छिड़कने वाला अनोखा बयान, सुनकर आप हंसेंगे या होंगे नाराज...

दिल्ली के गाजीपुर मंडी (Ghazipur Market) का हाल ऐसा है कि सब्जी और फल-फूल विक्रेता स्वयं ही परेशान हैं. मंगलवार को यहां के एक फूल विक्रेता कृष्णा ने बताया कि फूलों की आमद कम होने के काणर कीमतें बढ़ गई हैं. बारिश के कारण फूल के बागान नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण सिर्फ 20-30 बंडल फूल ही हमें मिल रहे हैं. उन्होंने बताया कि बारिश के कारण हुए नुकसान से पहले हमें प्रतिदिन 400-500 बंडल फूल मिलते थे. Also Read - इस साल 69 बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, केंद्र सरकार ने इससे 4.91 लाख करोड़ रुपए जुटाए: कांग्रेस

Ghazipur flower market, Delhi: Prices are soaring because there is supply shortage. Fields have been destroyed in the rain and as a result we are only receiving 20-30 bundles of flowers, contrary to earlier days when we received some 400-500 bundles: Krishna, a vendor pic.twitter.com/sBIFgRCMRv

— ANI (@ANI) October 26, 2021